Maltrattamenti e sequestro, arrestato marito violento

(ANSA) - VASTO, 23 APR - Con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona è rinchiuso nella casa circondariale di Torre Sinello a Vasto, in attesa della convalida della misura precautelare, un 31enne di San Salvo, arrestato ieri sera dai Carabinieri. A chiedere l'intervento dei militari la moglie per l'ennesima lite in corso in casa alla presenza dei figli minori. La donna segnalava che oltre a essere sequestrata dal marito, in evidente stato di alterazione alcolica, era minacciata con un coltello e alcuni attrezzi da lavoro. All'arrivo dei carabinieri l'uomo si barricava in casa con alcuni arredi e tagliava le cinghie degli avvolgibili delle finestre. Temendo che la situazione potesse degenerare veniva richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco di Vasto. (ANSA).