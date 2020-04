Coronavirus:Francavilla dona mascherine per bambini

(ANSA) - FRANCAVILLA AL MARE, APR 23 - "L'Amministrazione comunale di Francavilla al Mare ha deciso di regalare le mascherine di protezione a tutti i bambini della città". Lo afferma il Sindaco di Francavilla al Mare, Antonio Lucian.

Dopo la consegna gratuita di circa 25 mila mascherine per tutti i cittadini adulti, consegna che è ancora in corso, ed in vista della tanto attesa fase 2, "riteniamo anche i nostri piccoli concittadini debbano proteggersi e che debbano farlo nel giusto modo. Per tale motivo, considerando che il dispositivo adoperato comunemente è di taglia troppo grande per le caratteristiche fisiologiche dei bambini e che al contrario quelli di taglia più piccola sono difficili da reperire, abbiamo ordinato 2 mila mascherine lavabili e colorate, che arriveranno la prossima settimana. Le regaleremo a tutti i bambini della città da 4 a 10 anni, ed abbiamo individuato questa fascia d'età a seguito di un'approfondita riflessione ed anche considerando il parere dei pediatri. In età troppo piccola, infatti, sarebbe impossibile ed in alcuni casi pericoloso per i bimbi gestire la mascherina, mentre a partire dall'adolescenza i ragazzi possono utilizzare le mascherine che si trovano già in commercio. Considerata la popolazione scolastica, abbiamo estratto i dati in possesso del Comune ed individuato in circa 2 mila unità la popolazione potenzialmente interessata. In un momento in cui tutti non vediamo l'ora di ripartire, sia pure con le dovute prescrizioni, per ricominciare a vivere la nostra vita, i più piccoli, già privati della scuola, dello sport e dei parchi, meritano la giusta attenzione per tornare all'aria aperta in sicurezza.

Regaleremo i dispositivi sperando di arrivare prima del 4 maggio, e nei prossimi giorni comunicheremo attraverso tutti i canali disponibili le modalità per il recapito, che sarà rapido grazie alla preziosa collaborazione della Protezione Civile e del Centro Operativo del Comune di Francavilla". (ANSA).