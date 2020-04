Coronavirus: terzo tampone ok per ospiti Hotel Plaza

(ANSA) - PESCARA, 23 APR - "Abbiamo avuto a tempo di record in sole 48 ore, nella tarda serata di ieri, i risultati dei tamponi fatti il 20 aprile ai dieci ospiti della casa di riposo di Pescara Colli gestita dalle suore della Misericordia di Verona, e che la settimana scorsa erano stati trasferiti all'Hotel Plaza per separarle dagli ospiti che erano risultati invece positivi, e che dopo il terzo tampone sono risultati tutti negativi". Così il presidente del Comitato di Spoltore (Pescara) Pierluigi Parisi che spiega come "questa è una bella notizia soprattutto per queste persone che erano state trasferite dalla casa di riposo dove proprio in queste ore stiamo facendo i tamponi alle altre ospiti rimaste nella sede di via del Santuario per sapere se si sono negativizzate, come ci auguriamo". "La Croce rossa e la Protezione Civile ci avevano chiesto di ospitare queste dieci persone - ha spiegato il titolare del Plaza e presidente di Federalberghi Pescara Emilio Schirato - dando vita alla prima struttura No Covid della Regione. Ora occorre però una convenzione fra Protezione Civile, Croce Rossa italiana e Federalberghi perché ora stiamo utilizzando quella relativa al post terremoto del 2016". (ANSA).