Coronavirus: esperto, tanti i negativi anche dopo 42 giorni

(ANSA) - L'AQUILA, 23 APR - "Dai dati in nostro possesso si evidenzia che in un numero ragguardevole di pazienti la negativizzazione può avvenire anche con tempistiche lunghe, dopo 4-6 settimane dal ricovero in ospedale. Il che significa, minimo 21 giorni ma anche più di 42 giorni. Per questo motivo abbiamo spinto per strutture controllate per la quarantena". Così il primario del reparto di malattie infettive dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, Alessandro Grimaldi, sulla negativizzazione dei pazienti guariti dal covid. "I cinesi ci hanno insegnato che è importante organizzare bene il post covid con quarantene in ambienti dove i pazienti ancora positivi usciti dall'ospedale vengano isolati e controllati per ridurre al minimo la diffusione del contagio sul territorio - continua l'infettivologo -. A livello di prevenzione dei contagi, comunque, è essenziale anche un sistema di tracciamento dei pazienti positivi e dei relativi contatti", conclude l'infettivologo.(ANSA).