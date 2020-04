25 aprile: Anpi L'Aquila attende ok Prefettura per cerimonia

(ANSA) - L'AQUILA, 23 APR - "Stiamo aderendo sulle varie piattaforme online a quelle che sono le iniziative nazionali e in particolare all'appuntamento delle 15 con il canto di 'Bella Ciao' dai balconi e l'esposizione del tricolore. Inoltre attendiamo il via libera della Prefettura per dare vita ad una testimonianza fisica in un luogo simbolico". Così Fulvio Angelini, presidente provinciale dell'Anpi, illustra le iniziative per celebrare il 25 aprile nel territorio aquilano.

"Nelle prossime ore, alla luce delle limitazioni legate all'emergenza Covid, sapremo se ci sono cerimonie istituzionali o iniziative di memoria nelle quali essere coinvolti - aggiunge Angelini - o se comunque avremo modo di dare vita noi, autonomamente, alla deposizione di fiori in un luogo simbolico, come una lapide o un monumento". (ANSA).