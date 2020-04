Turismo: Francavilla pensa a eventi drive in e kit in strada

(ANSA) - FRANCAVILLA AL MARE (CHIETI), APR 22 - "L'estate? Sicuro, a Francavilla al Mare". Prima che uno slogan è un vero e proprio format quello che sta organizzando la città preparandosi a un'estate diversa. L'Amministrazione comunale è al lavoro per ipotizzare una stagione che sicuramente avrà delle prescrizioni, ma preserverà il suo carattere di originalità e resterà appetibile verso il target abituale: famiglie, bimbi, turismo delle seconde case. 'Sicuro' perché a Francavilla è di certo una vacanza, 'sicuro' perché al turista sarà garantita una vacanza in sicurezza, 'Sicuro' il turista che è certo di venire a Francavilla. "Al momento non abbiamo tutte le informazioni su quello che si potrà e non si potrà fare - precisa il sindaco, Antonio Luciani - ma non vogliamo farci trovare impreparati.

Pensiamo a iniziative da porre in essere preservando le distanze. E lo faremo chiedendo deroghe, penso all'uso della spiaggia, che vorremmo fosse fruibile h24. Pensiamo di proporre eventi musicali e di spettacolo in modalità drive in, manifestazioni che possano sfruttare meglio il mare, il luogo più ampio che abbiamo".

"Dall'inizio del mio mandato - prosegue Luciani - penso a un concerto col palco sul Pontile, maxischermo in più punti della città e gente in spiaggia. I concerti musicali potranno essere multimediali, anche il mondo dello spettacolo si sta adeguando a una nuova linea di fruizione. E' vero che bisognerà rispettare le regole, ma non significa che non potremo più divertirci.

Speriamo che il governo dia al più presto risposte sulle formule di intrattenimento consentite". Francavilla, fa sapere il sindaco, sta pensando anche a come la città potrà essere più ospitale: distributori di gel igienizzanti per le vie cittadine, kit con mascherine e soluzione di alcol per chi arriva, wifi gratuito nelle piazze, recapito a domicilio dei prodotti commerciali.

Sarà incentivata la mobilità sostenibile con segway e bici elettriche. E per sostenere le attività economiche che vivono della bella stagione la proposta è concedere finanziamenti per sperimentare iniziative innovative, anche stanziando parte dei fondi inseriti nel capitolo delle manifestazioni estive".

(ANSA).