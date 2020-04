Pop. Bari:stop domande prestiti Pmi garantiti,finito plafond

(ANSA) - ROMA, APR 22 - La Banca Popolare di Bari non può "accogliere ulteriori domande" sui prestiti garantiti dallo Stato fino a 25mila euro previsti dal decreto di inizio aprile, perchè "le richieste hanno superato il plafond messo a disposizione dalla Banca". E' quanto si legge su un avviso che appare nel sito dell'istituto di credito nella sezione dedicata alle richieste. "In attesa di valutare una possibile riapertura dei termini - rileva l'avviso - per qualsiasi esigenza potete contattare la Vs. filiale di riferimento o il numero verde 800 005 444. Le istanze pervenute sono già in corso di disamina, al fine di assicurare un riscontro nel minor tempo possibile".(ANSA).