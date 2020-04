Pnalm, Lupa salvata fugge da recinto tra

(ANSA) - PESCASSEROLI, 22 APR - Appena ritrovata in fondo a un pozzo a Roccaraso (L'Aquila), recuperata e finita in custodia in un recinto del Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise (Pnalm), riesce a fuggire, tranciando con i denti i fili da sei millimetri del recinto elettrificato. La lupa, circa 5 anni, era finita in una neviera alla periferia di Roccaraso. Allertati i Carabinieri Forestali per cercare di salvarla e accertata l'impossibilità di tirarla fuori dal pozzo senza anestesia, i Forestali chiedevano aiuto al Parco che mandava sul posto i veterinari. La lupa, tirata fuori dal pozzo, non era ferita, ma nel dubbio avesse lesioni interne si decideva di trasportarla nelle strutture del Pnalm a Pescasseroli. Domenica mattina, dalla gabbia in cui era stata ricoverata per la notte, la lupa è stata portata in un recinto spazioso.