Coronavirus: Marsilio, gara ospedale Pescara senza lucro

(ANSA) - PESCARA, 22 APR - "I ribassi applicati dalle due imprese prime classificate nella gara d'appalto per la realizzazione dell'ospedale Covid di Pescara testimoniano la volontà di importanti imprese abruzzesi di mettersi a disposizione della comunità e di realizzare un'opera prestigiosa, che ha un alto valore sociale, senza particolare lucro". Lo ha detto il presidente della Giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, nel corso di una video conferenza stampa, in merito alle polemiche sulla procedura negoziata indetta dalla Regione per affidare l'appalto per la realizzazione del nuovo ospedale Covid di Pescara.

La ditta vincitrice, la Omnia Servitia di Antonio Colasante, si è classificata prima con un ribasso del 29,5%, seguita dalla Edilfrair di Gianni Frattale con il 28,7%.%. "Meno di un punto di differenza - ha rimarcato Marsilia - Sono ribassi importanti, che possono configurare un'offerta anomala e il Codice degli appalti prevede che sia possibile chiedere spiegazioni su prezzo e costi, e convincere la Commissione di gara del perché si riesca a fare un prezzo così basso". (ANSA).