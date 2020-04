Coronavirus: Marsilio, campanili flagello d'Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 22 APR - "Ho sempre rivendicato di non avere un campanile e queste polemiche stupide sull'ospedale Covid di Pescara sono figlie di questa miopia e di questa grettezza, che una parte importante della classe politica del nostro territorio si porta in dote e che per troppo tempo sono state flagello dell'Abruzzo". Così il presidente della Giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, in merito alle polemiche sulla realizzazione dell'ospedale Covid di Pescara.

"Se a Pescara c'è maggiore bisogno, c'è maggiore pressione e c'è anche la struttura adatta, l'intervento si fa a Pescara - ha proseguito Marsilio - perché la logica da accattoni, secondo la quale avremmo dovuto prendere i fondi e dividerli per le 4 province, facendo magari in un posto un'opera che non serve mentre in un altro posto un'opera che serve non si completa perché non bastano i soldi, è la logica che ad oggi ha prodotto in Abruzzo ospedali che non funzionano, reparti lasciati a metà, servizi che non si possono offrire perché manca sempre qualcosa". (ANSA).