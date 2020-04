Fca: Febbo, Sevel strategica per Fase 2

(ANSA) - PESCARA, APR 21 - "C'erano segnali della volontà di riaprire la Sevel, anche perchè azienda e sindacagi avevano sottoscritto nei giorni scorsi un ulteriore protocollo di sicurezza per i lavoratori: insomma era una notizia attesa, ma ci fa piacere perchè per l'Abruzzo la Sevel è strategica, e ci fa guardare con prospettive migliori alla Fase 2". Così all'Ansa l'assessore alle attività produttive Mauro Febbo, che conferma come "questa decisione ci aiuterà a ripartire". (ANSA).