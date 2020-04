Data per morta 3 giorni,chiarito giallo

(ANSA) - L'AQUILA, 18 APR - Per tre giorni figura nella lista delle persone decedute per covid stilate dalla Asl e diramate dalla governance regionale della emergenza coronavirus, nella realtà, ma sta bene ed attualmente è negativa: chiarito il giallo della 92enne residente in provincia di Teramo che è stata trovata positiva nella clinica privata San Raffaele di Sulmona (L'Aquila), interessata da un focolaio con decine di contagiati tra pazienti, ospiti ed operatori, e data per morta dopo il trasferimento all'ospedale di Chieti, dove è ancora ricoverata ma in buone condizioni. Alla base dell'incredibile vicenda, come sottolineato da fonti del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria provinciale dell'Aquila, "una errata comunicazione alla Asl da parte dei vertici della casa di cura" convenzionata con il sistema sanitario regionale e specializzata nella riabilitazione". Una volta scoperta "la bella notizia", la Asl ha aggiornato i dati.