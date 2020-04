Consegnati lavori Covid hospital Pescara

(ANSA) - PESCARA, 18 APR - Consegnati i lavori per la realizzazione del Covid Hospital di Pescara, nell'ambito della procedura indetta con urgenza dalla Regione Abruzzo. Ad aggiudicarsi l'appalto la Omnia Servitia. Il Covid Hospital nascerà nella palazzina ex Ivap di proprietà della Asl di Pescara, edificio accanto alla direzione generale con ingresso da via Paolini. Sarà dotato di 214 posti letto, di cui 174 per la degenza e 40 di terapia intensiva, da attivare gradualmente.

Alla consegna e alla firma dell'atto erano presenti il presidente del Consiglio regionale Sospiri, il sindaco Masci e il direttore generale facente funzioni della Asl Caponetti.

"Entro i prossimi 15 giorni i primi 30 posti, 50 entro un mese e a regime 214, al servizio di Pescara e dell'Abruzzo - ha detto Masci - La struttura rimarrà per sempre a disposizione della collettività". "Siamo già al lavoro per procedere alla realizzazione dell'opera che deve essere conclusa entro 90 giorni" ha dichiarato Gianluca Di Loreto, direttore operativo della Omnia Servitia.