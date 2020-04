Coronavirus: Cgil, clienti negozi non rispettano sicurezza

(ANSA) - PESCARA, 17 APR - "La fornitura di dispositivi di sicurezza, a tutela dei dipendenti di negozi e supermercati, non è omogenea nei punti vendita abruzzesi e una delle maggiori criticità è rappresentata dalla difficoltà di far rispettare le misure di sicurezza alla clientela". Così Lucio Cipollini e Davide Urbano, rispettivamente coordinatore regionale e segretario provinciale di Pescara della Filcams Cgil, in merito alle condizioni in cui si trovano ad operare i lavoratori dei punti vendita abruzzesi in questa fase di emergenza coronavirus.

"Alcune aziende hanno fornito ai dipendenti guanti, mascherini e gel in maniera appropriata - spiegano Cipollini e Urbano - ma altre hanno messo a disposizione attrezzature insufficienti e si è arrivati perfino al punto che un supermercato della provincia di Chieti ha chiesto ai propri dipendenti di pagarsi le mascherine".

I due sindacalisti rimarcano inoltre che "nei negozi non ci sono solo i dipendenti, ma anche i clienti, che molto spesso non rispettano le misure di sicurezza e diventa complicato gestirli quando non indossano guanti e mascherine o non rispettano le distanze, tanto che come noto si sono verificate anche intemperanze".