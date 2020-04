Coronavirus: ad Atessa Tac evoluta e lavori ospedale

(ANSA) - CHIETI, 17 APR - La Tac più evoluta che la Asl Lanciano Vasto Chieti abbia mai avuto, che permette una ricostruzione dei distretti corporei fini a 160 strati, verrà installata entro maggio al Covid Hospital di Atessa (Chieti): la gara per l'acquisto, costo 250.000 euro, è stata aggiudicata alla Canon. Sempre grazie ai finanziamenti ottenuti dalle imprese del territorio, sarà ampliato e ristrutturato il Poliambulatorio che ospiterà le attività specialistiche quali Cardiologia, servizio di Ecografia e altri. Verrà ristrutturata anche la parte sottostante dell'edificio per sistemare il Centro raccolta sangue e il Punto prelievi. Il responsabile delle Attività distrettuali, Fioravante Di Giovanni, ha inoltre organizzato la consegna a domicilio di farmaci e presidi sanitari in collaborazione con i medici di medicina generale e i gruppi di Protezione civile locale. Del servizio usufruiscono i diabetici e tutti i malati cronici che fanno ricorso alla distribuzione diretta. Le attività di prenotazione e cassa del Cup restano nel corpo staccato del presidio dove sono garantite le attività amministrative di sportello, come attivazione dell'assistenza domiciliare, esenzioni, autorizzazioni per la dotazione di presidi e simili.ßL'apparecchio per endoscopia durante l'emergenza continuerà a essere operativo a Casoli (Chieti), in un contesto 'no Covid', per garantire la prevenzione del tumore del colon: nel 2019 ad Atessa sono state individuate e rimosse 51 neoformazioni e nei primi mesi del 2020 già eseguite 42 colonscopie con 23 asportazioni di polipi.

"Garantire lo screening del tumore del colon retto, compreso l'esame di secondo livello - sottolinea il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael - è nostro preciso dovere e dobbiamo farlo in sicurezza nei luoghi più idonei. Le colonscopie ci permettono di anticipare le diagnosi di tumore e sappiamo quanto il tempo faccia la differenza. I casi di polipectomie eseguite rappresentano altrettante vite salvate ed è su questo obiettivo che dobbiamo concentrarci. A emergenza conclusa, servizi e attività torneranno al loro posto e lo troveranno riqualificato e meglio attrezzato. Quello che si sta facendo su Atessa è un investimento e non una spoliazione.

Si sa che gli investimenti rendono, nel medio e lungo periodo.

Combattere queste scelte vuol dire opporsi alla possibilità di dare ad Atessa e al suo comprensorio servizi più avanzati, una struttura interamente rinnovata e attrezzature al passo con le nuove esigenze della diagnostica.ßUn investimento importante, 2 milioni di euro, finanziato grazie al contributo della Regione Abruzzo e alle donazioni del mondo dell'impresa". (ANSA)