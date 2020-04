'Abruzzo a casa tua',il viaggio virtuale

(ANSA) - PESCARA - Nasce 'Abruzzo a casa tua', sezione del sitoßabruzzoturismo.itßcon cui il Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo della Regione offre spunti per esplorare il territorio una volta finita l'emergenza coronavirus, quando il turismo di prossimità sarà, per qualche tempo, l'unico possibile. A cura della redazione web del Servizio Promozione turistica dell'Assessorato regionale al Turismo, 'Abruzzo a casa tua' suggerisce visite virtuali a musei e mostre, audioguide, podcast, spettacoli teatrali, letture. C'è la sezione 'cultura e musei virtuali' con filmati su YouTube e link all'Osservatorio Astronomico d'Abruzzo e all'Abruzzo digital Library, alla stagione teatrale virtuale del TSA e alle novelle abruzzesi da ascoltare. Ci sono poi link a puntate di trasmissioni tv come 'Sereno Variabile', 'Le Meraviglie' di Alberto Angela e a una puntata di 'RaiStoria' dedicata a Flaiano, visite virtuali al MuNDA dell'Aquila, al Museo Archeologico di Chieti, alla Casa natale di D'Annunzio a Pescara.