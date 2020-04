Coronavirus: Sospiri, mezzo milione per ospedale Popoli

(ANSA) - L'AQUILA, 16 APR - "Oltre mezzo milione di euro di investimenti sull'Ospedale di Popoli per garantire il diritto alla salute dei cittadini e la piena operatività di una struttura che, in piena emergenza Covid-19, sta rivelando tutta la sua rilevanza e strategicità in un piano complessivo di organizzazione dell'Azienda sanitaria pescarese. Buona parte delle procedure per il rifacimento del Pronto soccorso, per la riabilitazione e per la chirurgia sono già partite e, in alcuni casi, come per la Farmacia ospedaliera i lavori sono già conclusi, pronti a procedere con il trasferimento dai vecchi locali a quelli nuovi, a testimonianza di quella che è la direttrice del Governo Marsilio, che gli ospedali delle nostre aree interne non li chiude, ma anzi li potenzia, come in perfetta sintonia con l'assessore alla Sanità Nicoletta Verì che ringrazio per la sensibilità e la tempestività dimostrate". È il commento del Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri.

"Ritengo che la nostra amministrazione di centrodestra stia chiaramente dimostrando con i fatti, e non con le chiacchiere, che la sanità è una nostra priorità assoluta, ovvero la tutela dei nostri cittadini che hanno il diritto di poter contare su strutture efficienti, efficaci, dotate di attrezzature moderne e con personale motivato e professionalmente qualificato - ha sottolineato il Presidente Sospiri -. Realizzare una struttura di dimensioni imponenti come il Covid Hospital a Pescara con oltre 200 posti letto in 30 giorni è il simbolo di questa efficienza, ma non l'unico, perché in piena emergenza coronavirus, siamo stati in grado di portare avanti, in alcuni casi, anche di chiudere, una pioggia di interventi strutturali anche sull'Ospedale di Popoli, dove appena lo scorso febbraio avevamo svolto un sopralluogo ricognitivo per verificare le urgenze più immediate". (ANSA).