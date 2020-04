Coronavirus: Archis fornirà 150 mila mascherine a Esercito

(ANSA) - CHIETI, 16 APR - La Archis di Chieti si è aggiudicata la procedura negoziata d'urgenza indetta dallo Stato Maggiore dell'Esercito Italiano per la fornitura di 150 mila mascherine con filtro modello KN95/FFP2: l'azienda da oltre 50 anni è leader nazionale nel settore medicale e ormai è da mesi in prima linea per fronteggiare l'emergenza Covid 19 assicurando un servizio tempestivo alle aziende sanitarie locali della Regione e del Paese.

''L'azienda, dei titolari Carlo, Ivan e Manuel Pantalone - si legge in una nota - si è prodigata sin da subito a garantire gli ingenti fabbisogni di Dpi necessari al fine di supportare il lavoro di chi è più esposto rischiando quotidianamente la propria vita per proteggere e preservare quella del prossimo. Un ulteriore importante traguardo che inorgoglisce un intero territorio conseguito da una realtà che da sempre fa della serietà, dell'affidabilità e della tradizione i punti cardine della propria attività''. (ANSA)