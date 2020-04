Annullato Rito dei Serpari a Cocullo

(ANSA) - COCULLO(L'AQUILA), 16 APR - Con una lettera aperta il parroco don Daniele Formisani, il sindaco di Cocullo, Sandro Chiocchio e il presidente della Pro Loco, Mario Dante Marchione, annunciano che quest'anno anche il tradizionale Rito dei Serpari, in onore di San Domenico abate, non si svolgerà a causa dell'emergenza coronavirus. Unica nel suo genere e rinomata in tutto il mondo, oggetto di studi dei più importanti sociologi e antropologi, dopo centinaia di anni, la Festa dei Serpari non sarà celebrata. "Il Primo Maggio 2020 sarà una data che tutti ricorderemo per la mancata festa a San Domenico, che verrà vissuta nella sua essenzialità senza l'atmosfera che ne caratterizza e connota l'unicità e la bellezza, una data che dobbiamo pensare possa rappresentare un nuovo inizio per ciascuno di noi con l'auspicio di poter ricominciare, più forti di prima, a vivere sotto lo sguardo benevolo del nostro Protettore".