Marsilio, sbloccati pagamenti imprese fino a 100 mln

(ANSA) - L'AQUILA, 14 APR - La giunta regionale, riunitasi oggi a Palazzo Silone a L'Aquila, ha approvato una delibera, su proposta del presidente Marsilio, con la quale si modificano le procedure dei "controlli di primo livello" nell'erogazione dei fondi FSC 2007-13 e 2014-20.

La semplificazione prevista (e valida per tutto il periodo dell'emergenza) consentirà di immettere liquidità nel sistema economico regionale, pur nella correttezza e regolarità delle spese finanziate. I controlli, in questa fase emergenziale, verranno fatti a posteriori, mentre alle imprese verranno liquidati subito gli importi dovuti.

"Si tratta di effettuare pagamenti a fronte di opere e forniture rese per una cifra che può arrivare anche a 100 milioni di euro - ha dichiarato il presidente Marsilio - fatte le debite proporzioni, è come se lo Stato sbloccasse quattro o cinque miliardi di pagamenti alle imprese. Per l'economia abruzzese si tratta di una poderosa iniezione di liquidità, che aiuterà le imprese ad affrontare la crisi e ad andare avanti".

