Campitelli, ok ordinanza stabilimenti

(ANSA) - PESCARA, 14 APR - Il presidente della Regione Abruzzo Marsilio e l'assessore al Demanio marittimo Campitelli hanno firmato l'ordinanza numero 36 con cui è consentito effettuare lavori di manutenzione degli stabilimenti balneari. "Con questo provvedimento specifico - osserva Campitelli - i titolari di concessioni balneari potranno avviare i lavori di smaltimento e recupero dei rifiuti accumulati sui tratti di arenile dopo la stagione invernale. Si potrà effettuare la manutenzione degli stabilimenti per valorizzare e conservare le strutture turistiche che, a mio avviso, potrebbero rappresentare la ripartenza per la nostra regione dopo questa terribile emergenza sanitaria. Nello spirito del provvedimento - conclude Campitelli - tutti dovranno ovviamente osservare quanto previsto in tema di contenimento del contagio e autocertificazione per gli spostamenti". Il provvedimento avrà efficacia da oggi, martedì 14 aprile 2020.