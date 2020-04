A24/A25: Strada Parchi, bene nomina commissario, ora Piano

(ANSA) - PESCARA, 14 APR - La Società Strada dei Parchi accoglie "con estremo favore la sentenza del Consiglio di Stato con cui, preso atto dei ritardi e dell'inerzia che ha caratterizzato in questi anni l'attività del Ministero delle Infrastrutture circa il procedimento di approvazione del nuovo Piano Economico-Finanziario previsto dalla legge 228 del 2012, viene nominato un commissario ad acta".

Per il concessionario della autostrada che collega Lazio e Abruzzo tale sentenza consentirà alla società concessionaria delle autostrade A24 e A25 di avere un interlocutore esecutivo con cui poter finalmente definire un PEF per la messa in sicurezza antisismica delle autostrade, secondo le ultime normative in materia di infrastrutture". (ANSA).