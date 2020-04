Pizzicato furbetto al golf, da solo e di nascosto

(ANSA) - CHIETI, 13 APR - Si è intrufolato di nascosto nel campo di golf di Brecciarola, nel territorio del Comune di Chieti, e, completamente solo, si è messo a giocare a golf. Così lo hanno trovato i carabinieri durante uno dei tanti controlli che sono stati effettuati in questo fine settimana pasquale.

L'impianto, come tutte le strutture in cui si pratica attività sportive, è chiuso in applicazione del decreto del Governo sul contenimento del Coronavirus ma l'uomo, un trentenne teatino, è riuscito comunque ad entrare. Al green di Brecciarola, 18 buche sparse su diverse decine di ettari di terreno, si accede attraverso un lungo viale che ha il suo punto di ingresso lungo la via Tiburtina. Il trentenne ha ricevuto una sanzione di 400 euro.