Coronavirus: casi Abruzzo salgono a 2.213, 224 le vittime

(ANSA) - PESCARA, 13 APR - Salgono a 2.213 i casi di coronavirus in Abruzzo: 53 quelli emersi dagli ultimi test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara e dall'Università di Chieti. Dodici i decessi più recenti, che portano il totale delle vittime a 224.

I 53 casi sono emersi su un totale di 552 tamponi analizzati: il 9,6% dei campioni è risultato positivo; ieri il dato era stato del 4,6%. Dei nuovi casi, 13 fanno riferimento alla Asl di Chieti e 40 alla Asl di Pescara. Del totale, 220 si riferiscono alla Asl dell'Aquila, 465 alla Asl di Chieti (+13), 929 a Pescara (+40) e 599 a Teramo.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 224 morti: i nuovi decessi (alcuni dei quali avvenuti nei giorni scorsi, ma la cui positività al virus è arrivata oggi) riguardano un 72enne di Loreto Aprutino, un 73enne di Francavilla al Mare, un 65enne di Notaresco, un 86enne e un 87enne di Penne, una 82enne di Cappelle sul Tavo, una 96enne di Vasto, un 80enne di Lanciano, un 80enne di Ortona, un 56enne, un 90enne e un 66enne di Montesilvano. Del totale dei pazienti, 351 pazienti (+5 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 54 (stesso dato di ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1373 (+29 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Le guarigioni sono cinque in più, per un totale di 211: 171 le persone che da sintomatiche con manifestazioni cliniche associate al Covid 19 sono diventati asintomatiche e 40 quelle che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultate negative in due test consecutivi. Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 20.667 test.

Ieri, giorno di Pasqua, l'Istituto Zooprofilattico di Teramo, che si occupa delle analisi insieme ai laboratori di Pescara e Chieti, non ha lavorato. (ANSA).