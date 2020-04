Coronavirus: a Pescara droni a caccia di trasgressori

(ANSA) - PESCARA, 13 APR - Droni in azione a caccia di trasgressori sulla costa di Pescara, dopo che il sindaco ga firmato un'ordinanza per blindare il lungomare nei giorni di festa, vietando l'accesso alla spiaggia e passeggiate e giri sulla riviera. Le attività di controllo con il drone sono svolte per conto della polizia municipale dalla divisione Uas Sport Academy dell'Asd culturale Netf. Prima multa a un uomo che era in spiaggia con il cane, nonostante i divieti. L'attività del drone si alterna a quella degli elicotteri delle forze dell'ordine, in azione sulla città. Decine le sanzioni fatte finora, anche se in questi giorni Pescara è pressoché deserta. "Gli agenti - sottolinea il maggiore Matteo Silvestris della polizia municipale - si affiancano all'operatore che manovra il drone. Quando ci viene segnalato qualcosa di anomalo, contattiamo la pattuglia più vicina e la mandiamo sul posto per controllare. Il drone riesce a spostarsi per circa due chilometri verso nord e sud. L'attività sta dando risultati, soprattutto nell'area della battigia, difficile da controllare con i nostri mezzi tradizionali".