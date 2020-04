Coronavirus: 24 ex calciatori Lanciano donano magliette

(ANSA) - Lanciano (Chieti), 13 APR - Ventiquattro ex calciatori rossoneri della Virtus Lanciano di Serie B scendono in campo donando le loro magliette per un'asta benefica sulla piattaforma eBay, che parte domani 14 aprile, finalizzata all'acquisto di materiale sanitario da donare all'ospedale Renzetti di Lanciano.

L'iniziativa è dell'associazione Progetto Etiopia onlus di Lanciano, presieduta da Angelo Rosato, dell'ex calciatore della Virtus Domenico Di Cecco, motore e anima della raccolta fondi, e l'avvocato Paolo Sisti coordinatore e copromotore della campagna di solidarietà. I calciatori che hanno donato le loro magliette sono, oltre a Di Cecco, Mammarella, Piccolo, Aquilanti, Aridità, Vastola, Di Francesco, Paghera, Casadei, Monachello, Falcinelli, Turchi, Leali, Gatto, Di Matteo, Verna, Ferrario, Pinato, Amenta, Rosania, Giandonato, Plasmati, Bonazzoli e Volpe.(ANSA)