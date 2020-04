Pasqua: Tajani,auguri a terremotati,affrontano due emergenze

(ANSA) - ROMA, 12 APR - "Oggi un augurio particolare a chi sta soffrendo a causa del coronavirus e a chi ancora soffre a causa del terremoto che ha devastato intere aree dell'Italia Centrale. Ci sono migliaia di persone che ancora non sono riuscite a rientrare a casa loro, nostri concittadini che stanno affrontando contemporaneamente due emergenze, il coronavirus e il terremoto. Tanti cittadini delle Marche, dell'Umbria e del nord del Lazio, tanti italiani che sono ancora in una situazione di grande difficoltà. Buona Pasqua a voi sperando che i tempi per le ricostruzioni si possano accelerare". Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, in un video postato su Facebook.(ANSA).