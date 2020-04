Coronavirus: Pescara blindata nel giorno di Pasqua

(ANSA) - PESCARA, 12 APR - Pasqua con una città deserta. A Pescara per la prima volta nella festività Pasquale dal dopoguerra le vie del capoluogo adriatico sono off limits.

Numerosi i controlli delle forze dell'ordine anche dall'alto, oltre che con posti di blocco nelle varie zone cittadine in base alle ulteriori restrizioni adottate per il ponte festivo. Chiusi i supermercati, come da ordinanza del presidente della Regione Marco Marsilio.

Aperte sole le edicole e farmacie di turno. In una giornata quasi estiva, dove si sfiorano i venti gradi, impressionante la desolazione soprattutto lungo le riviere nord e sud, presidiate in più punti.

Nella Pescara blindata del giorno di Pasqua spiccano solo alcune persone che portano a passeggio i propri cani, nei pressi delle abitazioni, e in strada i mezzi pubblici, di soccorso e forze di polizia, oltre a pochissime auto, quasi regolarmente fermate per i controlli. I pescaresi sono tutti chiusi in casa e chi può sul terrazzo approfitta per la prima tintarella.(ANSA).