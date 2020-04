Pasqua positiva per i pescatori

(ANSA) - GIULIANOVA (TERAMO), 11 APR - L'emergenza Coronavirus non ferma il settore della pesca, che dopo il primo impatto con l'emergenza ha ripreso a lavorare anche a fronte di una richiesta di pescato che, nonostante la chiusura forzata dei ristoranti, sembra reggere bene. E se la marineria giuliese, di fatto, non si è quasi mai fermata, a parte uno stop di 15 giorni legato prevalentemente al maltempo, la scorsa settimana sono tornati in mare anche i pescherecci di San Benedetto. Una boccata d'ossigeno per il settore della pesca a strascico e della piccola pesca, che sta resistendo seppur con delle difficoltà alla crisi legata all'emergenza. "Nonostante i ristoranti siano chiusi le pescherie lavorano e la richiesta di pesce c'è - spiega Walter Squeo, di Federpesca - dopo il primo impatto con l'emergenza i pescherecci sono tornati in mare, ovviamente in piena sicurezza con l'utilizzo di guanti e mascherine, e stanno cercando di lavorare. In questa settimana di Pasqua stanno resistendo bene".