Giuliante, ripensare trasporto pubblico

(ANSA) - PESCARA, 11 APR - "Se a settembre fossero in vigore le attuali norme sul distanziamento sociale, ben oltre 50mila utenti ogni giorno non potranno viaggiare stante l'attuale parco mezzi e lasciando inalterato il servizio complessivo del trasporto pubblico abruzzese". Lo scrive, in una lettera aperta al presidente della Regione Abruzzo Marsilio, il presidente della Tua Giuliante. "Il nostro Tpl fino a prima dell'emergenza ha giornalmente trasportato 100.000 utenti senza che sia stato applicato il criterio del distanziamento sociale. La necessità di evitare il sovraffollamento imporrà una rivisitazione che potrà avvenire solo con integrazione tra sistema trasporti, sistema produttivo, istituzioni scolastiche, universitarie e pubblica amministrazione. I circa 29 milioni di trasportati annui -spiega Giuliante- dovranno interfacciarsi con criteri legati alla flessibilità che imporrà nuovi orari per città, uffici, scuole, fabbriche e nuova gestione dei flussi di movimento. Sicurezza sanitaria, ma anche economica e di prospettiva".