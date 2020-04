Coronavirus:rianimatore,nuovi posti letto, manca personale

(ANSA) - L'AQUILA, 11 APR - "Il problema dei ventilatori e dei respiratori si sta risolvendo, ora l'emergenza nell'emergenza è formare medici e infermieri per la terapia intensiva e per reparti Covid. Mi chiedo cosa si stia facendo in tal senso e quale grande piano si stia preparando. È la carenza di personale che non permette di aprire nuovi posti e di affrontare al meglio il futuro". Così il primario del reparto di Rianimazione dell'ospedale 'San Salvatore' dell'Aquila, professor Franco Marinangeli. "Un ventilatore da solo non basta, un rianimatore e personale di area critica sì. Questo è il grande tema per le maxi emergenze che ci troveremo ad affrontare - continua il professore - Questo ci dovrebbe insegnare a evitare che si brucino soldi per i prossimi dieci anni senza investire dove serve, per poi ritrovarsi in un'emergenza peggiore - conclude il primario di rianimazione - Non ci si può più permettere di improvvisare".(ANSA).