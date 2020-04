Interventi Regione per emergenza idrica

(ANSA) - L'AQUILA, 9 APR - La Giunta regionale abruzzese ha approvato due provvedimenti in materia di emergenza idrica. Il primo riguarda il comprensorio del Vastese: saranno impiegate economie derivanti da ribassi d'asta ed eventuali ulteriori economie provenienti da altri programmi di intervento sul servizio idrico e sistemi fognari. Ne beneficeranno i Comuni di: Vasto, San Salvo, Monteodorisio, Cupello, Casalbordino, Lentella, Gissi, San Buono, Furci, Liscia, Castiglione Messer Marino, Guilmi, Roccaspinalveti, Torrebruna, Celenza sul Trigno, Montazzoli, Casalanguida, Palmoli, Castelguidone, Scerni, Fresagrandinara, Fraine, San Giovanni Lipioni, Dogliola, Carpineto Sinello, Tufillo, Pollutri e Carunchio. Il secondo provvedimento consente approvvigionamento idrico in condizioni di emergenza per l'ambito pescarese con l'utilizzo di fonti idriche aggiuntive presenti nel campo Pozzi a Bussi sul Tirino.

Consentito il prelievo necessario a garantire volumi sufficienti per la popolazione per uso idrico potabile del comprensorio pescarese.