Sisma L'Aquila: Di Maio, forza aquilani sia esempio per noi

(ANSA) - ROMA, 6 APR - "Sono passati 11 anni da quella terribile notte. Ci stringiamo attorno ai cittadini aquilani, il dolore provocato da quel terremoto non verrà mai dimenticato. La loro forza oggi, più che mai, sia d'esempio per tutti noi. Per tutta l'Italia che in questo momento si trova a fronteggiare un'altra grandissima emergenza. Ci rialzeremo, tutti insieme".

Lo scrive su Fb il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.(ANSA).