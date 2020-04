Discarica Bussi: sindaco, Ministero firmi contratto bonifica

(ANSA) - Bussi sul Tirino (Pescara), 6 APR - "Ora il Ministero firmi subito il contratto con la società che si è aggiudicata la gara per la bonifica delle due discariche della Montedison: se prima poteva esserci il pericolo di una rivalsa della Edison, ora con questa sentenza tutto viene a cadere.

Quindi il Ministero dell'Ambiente faccia il contratto e si parta con i lavori". Lo dichiara all'ANSA il sindaco di Bussi Salvatore Lagatta commentando la sentenza del Consiglio di Stato che ha condannato in vi definitiva la Edison a bonificare le due discariche 2A e 2B del sito dei mega veleni di Bussi.

"Ci sono i 50 mln disponibili a suo tempo stanziati col contributo di Giovanni Legnini - prosegue Lagatta - ora non ci sono più ostacoli o scuse per iniziare i lavori".(ANSA).