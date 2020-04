Coronavirus:a giorni via a lavori per ospedale Covid Pescara

(ANSA) - PESCARA, 6 APR - Saranno affidati subito dopo Pasqua i lavori per la realizzazione di un ospedale Covid-19 a Pescara, nella palazzina ex Ivap di via Rigopiano, che per decenni ha ospitato i reparti di maternità e ostetricia. Poi sarà immediatamente aperto il cantiere, che sarà attivo sette giorni su sette, h24, e in 14 giorni saranno disponibili i primi posti letto. Per i lavori arriveranno 7 milioni di euro dallo Stato.

Ad annunciarlo il governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio, nel corso di una conferenza stampa a Pescara. Una volta completata, la struttura avrà 214 posti letto, 40 di terapia intensiva. Presenti alla conferenza, nella sede della Regione, tra gli altri, l'assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, e il direttore generale facente funzioni della Asl del capoluogo adriatico, Antonio Caponetti. "Ho dato disposizione al nostro direttore del Dipartimento di fare oggi, al termine della conferenza stampa, una riunione operativa con gli uffici tecnici coinvolti - sottolinea Marsilio - Lavoreranno tutti giorni, compresi Pasqua e Pasquetta, perché non c'è un minuto da perdere e non possiamo permetterci il lusso di santificare le feste. L'obiettivo è che entro sette o otto giorni da oggi, ossia martedì della prossima settimana, saremo pronti all'affidamento di progettazione e lavori e poi nell'arco di 24 ore di aprire il cantiere". "Il progetto - aggiunge - non sarà un padiglione che si smonta a fine lavori, ma un'eredità che lasceremo alla città e alla regione nei termini di potenziamento dell'offerta sanitaria in maniera permanente. Saranno poi la Regione e la Asl a decidere quale sarà la destinazione di questa struttura in tempo di pace e come rientrerà e si riorganizzerà nella rete ospedaliera in maniera definitiva".(ANSA).