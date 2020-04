Chiusi supermercati Pasqua e weekend

(ANSA) - PESCARA, 6 APR - Pasqua e Pasquetta, ma soprattutto il weekend, supermercati chiusi. È in dirittura di arrivo l'ordinanza con la quale in Abruzzo, ha confermato oggi il presidente della Regione, Marco Marsilio, verrà stabilita la chiusura dei supermercati. La Regione va così incontro alle richieste dei sindacati, dopo un incontro con tutte le categorie sociali, come ha confermato lo stesso Marsilio. "Stiamo scrivendo l'ordinanza, forse riusciremo a firmarla anche oggi.

Intanto Pasqua e Pasquetta verranno santificate" ha detto il governatore in conferenza stampa a Pescara.