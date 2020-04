Sisma L'Aquila: 11 anni, adesione sindaco Chieti

(ANSA) - CHIETI, 5 APR - Anche il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, ha accolto la richiesta del sindaco di L'Aquila, Pierluigi Biondi, per commemorare l'undicesimo anniversario del terremoto del 2009 e rendere omaggio alle 309 vittime che hanno perso la vita in quella drammatica notte, illuminando le proprie finestre e i propri balconi con la luce del cellulare o una candela, nella notte tra il 5 e il 6 aprile. Lo scrive il sindaco in un post sul suo profilo facebook.(ANSA).