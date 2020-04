Coronavirus:zoom sulla crisi,la finestra di Radio L'Aquila1

(ANSA) - L'AQUILA, 4 APR - Uno spazio di approfondimento dedicato alla crisi sanitariaßed economica provocata dal Covid19, con informazioni di servizio e commenti alle notizie del giorno, in particolare riguardanti iniziative a sostegno della popolazione. E' quello creato da Radio L'Aquila 1 che da una settimana lo trasmette, anche in streaming sulla pagina Facebook, al servizio soprattutto degli abitanti della provincia dell'Aquila. Si chiama 'Zoom - Dentro la notizia", dal lunedì al venerdì è associato ai notiziari delle 12 e nella prima settimana Massimo Alesii, che lo conduce, ha ospitato, tra gli altri, esponenti dell'Associazione Nazionale Alpini, sezione Abruzzi (che ha avviato una raccolta fondi per l'acquisto di dotazioni sanitarie), e il professor Felix B.Lecce, docente di comunicazione forense all'università La Sapienza e vicepresidente di Aigesfos, Associazione italiana per la gestione dello stress nelle Forze dell'ordine e del soccorso. "Sono diventato giornalista nella prima Radio L'Aquila nel 1980 - racconta Alesii - e ho sempre portato con me quella bella esperienza giovanile di radio comunitaria. Data la particolare situazione daremo un'attenzione specifica alla promozione di raccolte fondi, destinati alla solidarietà, e alle istituzioni e organizzazioni dello Stato. Ritornare al microfono oggi, grazie a un'idea condivisa con il direttore della radio, Giovacchino D'Annibale, lo sento necessario verso la nostra comunità, già tanto colpita nel 2009" dal terremoto.

Con questo spazio quotidiano Radio L'Aquila 1 vuole farsi portavoce di istituzioni e associazioni del territorio aquilano con la messa in onda di informazioni di pubblica utilità.ß(ANSA)