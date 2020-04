Covid-19, in Abruzzo 146 morti

(ANSA) - PESCARA, 3 APR - Salgono a 1.563 i casi di coronavirus in Abruzzo: 66 quelli nuovi emersi dalle analisi svolte dal laboratorio della Asl di Pescara, centro di riferimento regionale, anche attraverso l'Istituto Zooprofilattico di Teramo. Con 13 nuovi decessi, il bilancio delle vittime sale a quota 146. Dei nuovi casi, 26 fanno riferimento alla Asl Avezzano Sulmona L'Aquila, dodici alla Asl Lanciano Vasto Chieti, 23 alla Asl di Pescara e cinque alla Asl di Teramo. Del totale dei positivi, 166 si riferiscono alla Asl dell'Aquila, 310 alla Asl di Chieti, 669 a Pescara e 418 a Teramo. Dei pazienti ricoverati in ospedale, 361 sono in terapia non intensiva, 76 sono in terapia intensiva. Gli altri 864 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Aumenta il numero dei guariti: sono 116, di cui 102 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19 sono diventati asintomatici e 14 che sono risultati negativi in due test consecutivi.