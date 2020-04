Coronavirus: Tua, troppi certificati, danni a lavoratori

(ANSA) - PESCARA, 3 APR - "Alla TUA stanno arrivando una 'marea' di certificati medici, quantità esorbitante che oltre a creare problemi nonostante la fortissima riduzione dei turni riverbera in danno dei tanti lavoratori che rischiano, per aver rinunciato a 'furbizie', di rimanere in cassa integrazione per un tempo maggiore a quanto stabilito dal programma di turnazione che voleva essere equamente suddiviso". A sottolinearlo è il Presidente di TUA SPA, Gianfranco Giuliante, che rileva come non sia "nostra abitudine organizzare caccia alle streghe, ma alcuni dati destano preoccupazione ed allarme". (ANSA)