Coronavirus:Salvini,orgoglioso Lega e Giunta misure Abruzzo

(ANSA) - L'AQUILA, 02 APR - "Orgoglioso del lavoro in Regione Abruzzo, che grazie alla Lega passa dalle parole ai fatti". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando le misure economiche anti-covid approvate dalla maggioranza abruzzese di centrodestra nel corso della seduta del Consiglio regionale che si è svolta all'Aquila. "Stop ai pagamenti degli affitti nelle case popolari fino al termine dell'emergenza - ha continuato Salvini -, sospensione del pagamento delle tasse regionali, servizi domiciliari per i disabili, fondi straordinari a Comuni, microimprese, lavoratori e Consorzi di bonifica, pace legale con le imprese, estensione delle misure straordinarie contro la crisi per associazioni sportive e culturali, risorse per sostenere le aziende zootecniche e il territorio montano. Avanti così! - conclude l'ex ministro dell'Interno. (ANSA).