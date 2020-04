Ubriaco finisce con auto contro centralina Enel, arrestato

(ANSA) - VASTO (CHIETI), 1 APR - Finisce con l'auto contro un muro danneggiando una centralina dell'Enel e la rete del gas.

Alla pattuglia della Polizia locale che interviene per constatare l'accaduto l'uomo, 52 anni, in evidente stato di ebbrezza, rifiuta di sottoporsi all'etilometro e inveisce contro gli agenti che sono costretti a chiedere l'aiuto dei colleghi del locale Commissariato. E' avvenuto a Vasto nei pressi dello stadio comunale, in via Tobruk. Al 52enne, arrestato e trattenuto presso il Comando di Polizia Locale, è stata comminata la sanzione massima di 3.000 euro, come previsto dal D.L.19/2020 recante misure per il contenimento del contagio da Covid-19, in quanto "si spostava con un mezzo in assenza di comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute". Per la messa in sicurezza e le riparazioni oltre ai tecnici dell'Enel e della rete gas sul posto anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Vasto.(ANSA).