Covid19: D'Ercole, 2 opzioni Comuni per ordinanza alimentare

(ANSA) - VASTO (CHIETI), 30 MAR - Dubbi e problemi per i Comuni per l'ordinanza 658 relativa alle misure urgenti di solidarietà alimentare. Sandro D'Ercole, il responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito 14 dei 21 comuni dell'Alto Vastese spiega che "alla luce delle molteplici indicazioni che stanno arrivando le modalità operative sono due. La prima: fare avviso pubblico per convenzionare gli esercizi commerciali e successivamente individuare i beneficiari attraverso due vie avviso pubblico rivolto ai cittadini e contestualmente agire attraverso il raccordo con le assistenti sociali per i casi di indigenza già seguiti da noi".

Per D'Ercole "per questa procedura serve una determina di approvazione dell'avviso e ovviamente l'avviso rivolto agli esercenti per la fornitura di beni. Per gli aventi diritto successivamente serve l'avviso anche perché se prima non si avevano le convenzioni. Senza convenzione che detta le regole di pagamento per i commercianti difficilmente si riuscirà a far funzionare il tutto".

C'è una seconda opzione: "Certo, l'altra modalità è quella di acquistare direttamente i beni di prima necessità da parte dei comuni e affidare la loro distribuzione al terzo settore. Ad esempio volontari della protezione civile. Le modalità di attribuzione a questo punto di pacchi alimentari avverrà sempre con le stesse modalità del primo caso". (ANSA).