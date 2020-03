Castiglione M.Raimondo,tamponi a tappeto

(ANSA) - CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO (TERAMO), 30 MAR - A Castiglione Messer Raimondo, paese del Teramano con 56 casi di coronavirus su poco più di duemila abitanti e 13 decessi in pochi giorni, partono i tamponi a tappeto: riguarderanno, inizialmente, le persone con sintomi e tutti coloro che per lavoro sono esposti a rischio contagio. "A seguito di un'importante interlocuzione con il direttore del dipartimento Prevenzione della Asl di Teramo Ercole D'Annunzio, mercoledì primo aprile sui nostri territori comunali vi saranno due ambulanze che effettueranno tamponi per il virus Covid-19" annuncia il sindaco Vincenco D'Ercole da casa, dove è in isolamento perché risultato positivo. I controlli, nella prima fase, riguarderanno le persone che, individuate dai medici di base, hanno sintomi da coronavirus e sono a casa. Con una postazione fissa si estenderanno a persone che per lavoro sono quotidianamente esposte al rischio contagio come farmacisti, volontari, operatori di qualsiasi genere".