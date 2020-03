Coronavirus: Veneto, 8.358 contagiati

(ANSA) - VENEZIA, 29 MAR - Il bollettino Coronavirus di stamane della Regione Veneto segna 258 positivi in più, portando a 8.358 i contagiati totali. I decessi sono 14 (392 complessivi), le persone in isolamento domiciliare sono 20.064, i pazienti in terapia intensiva sono 355 (+6). In testa nell'elenco dei nuovi casi c'è Verona con 86, Padova con 58, Treviso con 39, Venezia e Vicenza con 36.