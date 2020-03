Mastrotto, 100mila euro ospedale Vicenza

(ANSA) - VICENZA, 26 MAR - Il Gruppo Mastrotto di Arzignano (Vicenza), prima azienda conciaria in Europa, ha scelto di supportare la Fondazione San Bortolo di Vicenza, Onlus attiva nella raccolta fondi a favore dell'ospedale berico, donando 100 mila euro utili per l'acquisto di materiali di protezione del personale sanitario, e di strumentazioni mediche.

I dipendenti del Gruppo potranno inoltre usufruire di un'assicurazione sanitaria specifica in caso di diagnosi positiva al Covid-19. Oltre a un indennizzo economico, si prevede anche la copertura dei trasporti dalla propria abitazione all'ospedale o ad altro istituto di cura, follow up sanitario a seguito del ricovero, supporto per la gestione famigliare tra cui l'invio di un collaboratore domestico, l'assistenza di eventuali figli minorenni e la consegna della spesa a domicilio.

