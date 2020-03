Coronavirus: Veneto verso 7.000 casi

(ANSA) - VENEZIA, 26 MAR - Il Veneto va verso i 7.000 casi di Coronavirus accertati, raggiungendo stamani quota 6.935, 353 in più rispetto alla rilevazione di ieri pomeriggio. Sono 287 i morti, con 14 nuovi decessi registrati stamani.

Le persone in isolamento, tra contagiati e loro contatti, sono 17.457. I ricoverati in area non critica sono 1.447, 11 in più rispetto a ieri pomeriggio, quelli in terapia intensiva 326 (+8), i dimessi 508.

Rimane fermo il cluster di Vo' Euganeo, mentre la provincia con il maggior numero di casi è Padova (escluso Vo') con 1.693, e con il maggior incremento su ieri (+93). (ANSA).