Arcuri,500 infermieri volontari

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - "Saranno inviati nelle prossime 72 ore, quasi certamente domani il primo contingente, 300 medici negli ospedali più in difficoltà. Con una nuova ordinanza trasferiremo su base volontaria 500 infermieri nelle zone con più alto numero di malati Covid 19". Così il commissario Domenico Arcuri in conferenza stampa alla Protezione civile. Arcuri ha snocciolato i numeri che testimoniano l'impegno per "contrastare questo nemico": "da 5.300 a oltre 8 mila posti di terapia intensiva, il 64% in più; da 6.625 a 26.169 posti letto in pneumologia e infettivologia, oltre quattro volte in più".