Veneto punta a 20 mila tamponi al giorno

(ANSA) - VENEZIA, 23 MAR - Il Veneto punta ad arrivare in un paio di settimane a effettuare 20 mila tamponi al giorno attraverso la "sorveglianza attiva", progetto coordinato dall'Università di Padova assieme a Regione e Croce Rossa, per "stanare" e isolare le persone contagiate da Coronavirus e asintomatiche e così diminuire progressivamente i ricoveri.

Il progetto è stato illustrato dal presidente della Regione Luca Zaia, assieme al prof. Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Padova.

Laboratori, reagenti e apparecchi per i test sono stati potenziati e implementati, e il materiale a disposizione è sufficiente per eseguire 200 mila tamponi in tutto.

"Più positivi scoveremo - ha detto Crisanti - più li isoleremo e li metteremo a casa con il sistema di controllo, poi andremo a cerchi allargati per identificare parenti, amici, il vicinato, chi ha trasmesso la malattia". (ANSA).