Mondo canoa 'scende in acqua' con il CanoQuiz

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Il Comitato regionale Veneto della Fick lancia il secondo appuntamento del CanoQuiz in programma domenica prossima 29 marzo alle ore 21 dopo quello di domenica scorsa a cui hanno giocato in realtà virtuale 200 partecipanti.

L'idea è quella di diffondere e la promozione dello sport della canoa. Su piattaforma Instagram alla pagina "federcanoaveneto" sarà immessa una serie di domande che avranno un tempo massimo per le risposte poi valutate da una commissione. «Il Canoquiz nato grazie al prezioso apporto dell'informatico Luca Benetazzo, atleta ed allenatore della Canottieri Padova» spiega Bruno Panziera, presidente del Comitato regionale Veneto «intende creare un momento di aggregazione virtuale, lontani dai campi di gara e dagli abituali luoghi di incontro». CanoQuiz gode del sostegno di Ozone Kayak di Leonardo Dal Maso. (ANSA).